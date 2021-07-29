Кемеровчанка обратилась к властям с просьбой добавить остановку на одном из маршрутов городского транспорта

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Жительница кузбасской столицы в Сети попросила от властей внести небольшие коррективы в схему движения автобусов под маршрутом № 182э – прибавить остановку.

Связано обращение горожанки с тем, что она испытывает затруднения в том, чтобы добираться до работы с проспекта Шахтеров в сторону центра по проспекту Октябрьскому.

- Если возможно, сделали бы остановку автобуса 182 на гор. ГАИ (авт. стиль сохранен, – прим. ред.), - пишет кемеровчанка в сообщении, опубликованном на платформе «Кузбасс Онлайн».

Администрация сайта отреагировала на публикацию женщины ответом, в котором поясняется, что автобусы, следующие по маршруту № 182э «ж.р. Промышленновский — ж. д. Вокзал», работают в режиме «Экспресс». В том же случае, если на пути их следования прибавиться остановка, то из-за этого увеличится и время выполнения рейсов, что приведет к сокращению автобусов на маршруте в целом.


Одновременно с этим также отмечается, что недалеко от остановки «Гор. ГИБДД» расположен другой остановочный павильон - «Областная больница». Как раз через него автобусы на маршруте №182э и ходят. Расстояние между остановками, как уточняется в сообщении, составляет 410 метров.


Также подчеркивается, что в городе присутствуют и другие маршруты, воспользовавшись которыми горожане могут добраться до центра Кемерова по проспекту Октябрьскому с проспекта Шахтеров. В их числе: №127, №127т, №182э и №197э.

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