Кемеровчанка объявила награду 5 000 рублей за поимку пугливой кошки

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Кемеровчан попросили помочь с поисками сбежавшей после шума от грузчиков кошки, а нашедшему пообещали денежное вознаграждение.

Жительница Кировского района областного центра предложила землякам возможность заработать 5 000 рублей. Однако для этого желающим необходимо отыскать ее заплутавшую домашнюю любимицу.


Горожанка отметила, что кошка пропала в районе улицы Леонова, 28 после работы грузчиков.

– Ее сшугнули грузчики, когда заносили диван, и она ломанулась вниз в открытую подъездную дверь. Ее нет уже больше 2 месяцев, найти не можем, возможно, кто-то взял себе (авторский стиль сохранен – прим.ред.), – прокомментировала пользователь Сети.

Кроме того, владелица питомца отметила, что неоднократно расклеивала объявления о потере, но их постоянно срывают. Опознать пугливое животное можно по характерным пятнам на мордочке. Связаться с владелицей кошки можно через контакты в соцсетях.

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