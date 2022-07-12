Кемеровчанка нашла лакомство с плесенью на прилавке гипермаркета

Речь идет о печенье, которое было выставлено на прилавок гипермаркета на Южном. Как оказалось, за пленкой сладкое лакомство активно поглощала опасная плесень. Автор публикации с иронией назвала несъедобный товар "вкуснятиной".

В комментариях интернет-пользователи заявили, что прозрачная упаковка печенья в этот раз сыграла женщине на руку, поскольку она заметила плесень и не приобрела товар. Некоторые усмотрели в увиденном "косяк" работников зала, не досмотревших за качеством продукции.