Кемеровчанка на глазах у прохожих несколько раз ударила ребенка об землю

В Рудничном районе областного центра во дворе дома №11 на улице Серебряный бор разъяренная женщина на глазах у прохожих жестоко обошлась с маленькой девочкой: она схватила ребенка за шиворот и с размаху ударила об землю, после чего потащила за собой. Судя по видео, в это время с ними находился еще один малыш – мальчик, который видел швыряния несовершеннолетней и покорно следовал за ними.

– Просто страшно представить, что она делает с ребёнком дома, если позволяет так на улице при всех, – сказала автор публикации.

Инцидент вызвал бурные обсуждения в комментариях. Так, интернет-пользователи сказали, что подобное поведение не допустимо. По их мнению, теперь агрессивную горожанку должны наказать правоохранительные органы. Некоторых поразило безразличие прохожих, которые не вмешались в разборки.