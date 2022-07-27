Кемеровчанка на глазах у прохожих несколько раз ударила ребенка об землю

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В кузбасской столице прохожие стали свидетелями жестокого обращения взрослой женщины с малолетней девочкой. Очевидцам удалось записать причинение вреда ребенку на видео.

В Рудничном районе областного центра во дворе дома №11 на улице Серебряный бор разъяренная женщина на глазах у прохожих жестоко обошлась с маленькой девочкой: она схватила ребенка за шиворот и с размаху ударила об землю, после чего потащила за собой. Судя по видео, в это время с ними находился еще один малыш мальчик, который видел швыряния несовершеннолетней и покорно следовал за ними.

Просто страшно представить, что она делает с ребёнком дома, если позволяет так на улице при всех, – сказала автор публикации.

Инцидент вызвал бурные обсуждения в комментариях. Так, интернет-пользователи сказали, что подобное поведение не допустимо. По их мнению, теперь агрессивную горожанку должны наказать правоохранительные органы. Некоторых поразило безразличие прохожих, которые не вмешались в разборки.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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