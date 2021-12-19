Кемеровчанка лишились ценного в попытке заработать на квартире

Как сообщили в МВД по Кузбассу, кемеровчанка сдала на временное пользование свою квартиру 24-летнему мужчине. Однако жилец вынес из дома всю бытовую технику. Сумма ущерба составила 50 000 рублей.

— Следствием установлено, что обвиняемый снял квартиру для проживания, однако в течение нескольких дней похитил и сдал в комиссионный магазин всю бытовую технику, а деньги потратил, — сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Суд приговорил обвиняемого к одному году лишения свободы условно. Похищенное имущество передано законной владелице.