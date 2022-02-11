Кемеровчанка лишилась всех денег на счете из-за любви к черепахам

Инцидент произошел в Кемерове. Местная жительница, 45-летняя женщина, хотела купить сухопутную черепаху в Барнауле. Для транспортировки животного кемеровчанка выбрала сервис попутчиков, на котором нашла водителя, который согласился выполнить доставку. За свою услугу он запросил 600 рублей. После этого на телефон женщины пришло сообщение со ссылкой на страницу, где требовалось ввести данные карты якобы для оплаты доставки. После того, как кемеровчанка выполнила инструкции, с ее счета были списаны все средства в размере 6,5 тысяч рублей. Телефон афериста оказался недоступен.

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сейчас личность подозреваемого устанавливается, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.