Кемеровчанка лишилась ценностей на десятки тысяч рублей из-за обидчивого сожителя

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Житель кузбасской столицы во время расставания обокрал возлюбленную и ретировался. Однако далеко уйти ему не удалось.

55-летняя жительница Кировского района Кемерова обратилась в полицию, сообщив, что кто-то вынес из ее жилища драгоценности. Позже правоохранители выяснили, что в произошедшем замешан 31-летний сожитель кемеровчанки. Пара была в ссоре из-за ревности, поэтому горожанка указала возлюбленному на дверь.

– Когда женщина собрала его вещи и сложила у порога, подозреваемый незаметно похитил ее ювелирные изделия и покинул квартиру. Украшения он сдал в ломбард, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Краденые ценности принадлежали дочери женщины, общая стоимость составила более 60 000 рублей. Стражи порядка задержали ранее судимого за кражи вора и возбудили в его отношении уголовное дело. Украшения частично удалось вернуть владелице, а вот ее кавалер может оказаться в колонии.

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