Кемеровчанка лишилась сотен тысяч рублей в погоне за наследством с острова

На телефон 73-летней кемеровчанки поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником юридической фирмы. Он заявил, что пенсионерка получила в наследство крупную сумму денег, однако находятся они в банке государства Сент-Люсия, расположенного на острове в Карибском море. Звонивший рассказал, что пожилая женщина сможет получить средства после того, как оплатит услуги по обслуживанию и комиссию за перевод.

Пенсионерка за несколько дней перечислила злоумышленнику более 290 тысяч рублей. Когда кемеровчанка решила связаться с звонившим мужчиной, его номер оказался недоступен. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ведется работа по установлению афериста, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Злоумышленнику может грозить до шести лет лишения свободы.