Кемеровчанка из-за желания заработать потеряла 850 тысяч рублей

Так, потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился менеджером брокерской компании. Аферист предложил собеседнице увеличить свой доход на инвестициях. В результате кемеровчанка прошла регистрацию на сайте, который ей указал злоумышленник и перевела туда вступительный взнос в размере 12 000 рублей.

– Спустя некоторое время кемеровчанке перезвонил брокер и предложил произвести крупное вложение для получения прибыли, – пояснили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Для выполнения цели горожанка взяла кредиты в трех банках и заняла наличные у знакомых, после чего перевела все деньги на указанный ей счет, но прибыль так и не получила. Трубку брокер после крупного зачисления не взял. Общая сумма ущерба составила почти 850 000 рублей.

Следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на шесть лет.