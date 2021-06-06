Кемеровчанка ищет хозяев для спасенного от нападения собак черного кота

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Девушка обнаружила питомца на одной из кемеровских улиц. С ее слов, собаки напали на черного кота и едва не истерзали его. Сейчас местная жительница ищет дом для четвероногого друга.

В Сети жительница кузбасской столицы рассказала, что питомца она обнаружила в Кировском районе города на перекрестке Инициативная-шоссе Егорова.


Девушка отметила, что на черную кошку напали две собаки, которых очевидице пришлось отгонять от живого существа. Однако после всех попыток горожанки отогнать агрессоров, они продолжали атаковать свою жертву и тогда свидетельнице пришлось забрать животное с собой.


Кемеровчанка предположила, что потеряшка может быть домашней и просит откликнуться хозяев. Связаться с автором публикации можно в социальных сетях или по номеру 8-953-063-39-36.

Да!
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