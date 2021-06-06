Кемеровчанка ищет хозяев для спасенного от нападения собак черного кота

В Сети жительница кузбасской столицы рассказала, что питомца она обнаружила в Кировском районе города на перекрестке Инициативная-шоссе Егорова.

Девушка отметила, что на черную кошку напали две собаки, которых очевидице пришлось отгонять от живого существа. Однако после всех попыток горожанки отогнать агрессоров, они продолжали атаковать свою жертву и тогда свидетельнице пришлось забрать животное с собой.

Кемеровчанка предположила, что потеряшка может быть домашней и просит откликнуться хозяев. Связаться с автором публикации можно в социальных сетях или по номеру 8-953-063-39-36.