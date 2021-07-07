Кемеровчанка через суд заставила соседа заплатить ей более полумиллиона рублей за сгоревший дом

По информации из пресс-службы УФССП Кузбасса известно, что пламя, разгоревшееся в доме должника, почти моментально перекинулось на соседский дом и надворные постройки. В итоге огонь распространился на все строения, находившиеся на соседнем участке.

- Крыша, кровля, стены, чердачное покрытие, а также постройки, расположенные на земельном участке женщины, полностью выгорели, - уточнили в ведомстве.

Лишенная жилья кемеровчанка была вынуждена проживать у родственницы.

После проведенной экспертизы стало известно, что причиной возгорания выступило нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования в доме должника. Проводка, использовавшаяся горожанином, не ремонтировалась более 20 лет – с 2000 года.

Женщина обратилась в суд, желая добиться компенсации ущерба. Ее требования были удовлетворены. Суд Заводского района Кемерова обязал мужчину выплатить в пользу истца 566 тысяч рублей. С соответствующими известиями к должнику прибыли приставы, однако вовремя мужчина свой долг не погасил.

В итоге сотрудники ведомства вынесли постановление об удержании денег из пенсии должника, а также ограничили его в праве выезда за пределы РФ. В итоге сумма были взысканы в полном объеме.