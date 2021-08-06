Кемеровчанин заживо сгорел в доме из-за сигареты

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Следователи начали проверку по факту смерти жителя кузбасской столицы при пожаре в частном доме.

Трагедия произошла накануне, 5 августа. Около 12:00 следователи получили сигнал, что в жилом доме в Рудничном районе Кемерова найден труп 57-летнего горожанина.


По данным СК, погибший жил с женщиной, пара часто устраивала пьянки и любила покурить в доме.

— В утреннее время соседи заметили, что из-под крыши их жилища идет дым. Они помогли женщине выйти на улицу, а ее сожитель признаков жизни не подавал, — рассказали в областном СУ СКР.

Местные жители вызвали врачей и спасателей. Мужчина погиб на месте. Предварительно, пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения огнем при курении. Проводится доследственная проверка.


Согласно оперативной сводке кузбасского ГУ МЧС, 5 августа в 11:09 поступил сигнал о пожаре в частном доме на улице Елыкаевской в Кемерове, который тушили 20 огнеборцев.

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