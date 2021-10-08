Кемеровчанин зарезал собутыльников во время интима

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Житель кузбасской столицы убил экс-возлюбленную и знакомого из-за интимной близости, в которую они вступили пока он спал.

Следствием установлено, что 24-летний житель областного центра распивал алкоголь в компании 22-летнего знакомого и 17-летней экс-возлюбленной, но в ходе застолья уснул. Однако после пробуждения заметил, что бывшая дама сердца вступила в интим с владельцем квартиры.


От увиденного молодой человек вспылил и несколько раз ударил партнеров ножом. От полученных ранений пара скончалась на месте, а сам злоумышленник с места убийства сбежал. Полицейские прибыли в квартиру по наводке соседки, которая рассказала силовикам об открытой двери в жилище.

Прибывший участковый уполномоченный обнаружил тела потерпевших, вызвал следственно-оперативную группу. В кратчайшие сроки был установлен круг общения пары, а также с кем они проводили время незадолго до произошедшего преступления, прокомментировали в СУ СК по Кузбассу.

Вскоре стражи закона задержали виновника. Он заявил, что не помнит событий того дня.


По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Экспертиза признала злоумышленника вменяемым. Приговором суда по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) ему назначено 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы один год.

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