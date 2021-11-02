Кемеровчанин зарезал нового кавалера экс-возлюбленной во время застолья

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Кемеровчанин пригласил в свой дом для распития алкоголя бывшую женщину с ее новым кавалером. Однако во время застолья мужчины повздорили и конфликтного гостя хозяин жилища убил.

Конфликт, который стал причиной смерти мужчины, возник в ходе попойки в Заводском районе города Кемерово. Из материалов дела следует, что 52-летний обвиняемый в своем жилище устроил застолье с бывшей возлюбленной и ее новым кавалером.

Во время употребления горячительных напитков мужчины поругались, и 33-летний гость ударил хозяина квартиры. Обвиняемый разозлился и в ответ нанес обидчику ножевое ранение в грудь. Женщина вызвала "скорую помощь", сообщили в СУ СК региона.

Прибывшие на место инцидента медики зафиксировали смерть пострадавшего и вызвали следственную группу. После подозреваемого задержали, он дал признательные показания.


Дело с обвинительным заключением по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) передано в суд для рассмотрения по существу.

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