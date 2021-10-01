54-летний житель города Кемерово стал жертвой афериста после того, как решился продать свое кресло. Так, потерпевший разметил объявление с данными о товаре на популярном сайте в Сети. Вскоре ему позвонил покупатель, который выразил желание приобрести товар.

– Он сообщил, что может оплатить покупку безналичным расчетом, для чего попросил назвать реквизиты банковской карты, а также смс-пароль якобы для подтверждения платежа, – сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Когда продавец выполнил все инструкции собеседника, то лишился почти 700 000 рублей, списавшихся с его счета. Узнав об этом, мужчина обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Сейчас мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.