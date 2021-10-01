Кемеровчанин "заплатил" за продажу кресла 700 тыс рублей

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Житель кузбасской столицы лишился крупной суммы денежных средств после связи с покупателем, который проявил желание приобрести товар.

54-летний житель города Кемерово стал жертвой афериста после того, как решился продать свое кресло. Так, потерпевший разметил объявление с данными о товаре на популярном сайте в Сети. Вскоре ему позвонил покупатель, который выразил желание приобрести товар.

Он сообщил, что может оплатить покупку безналичным расчетом, для чего попросил назвать реквизиты банковской карты, а также смс-пароль якобы для подтверждения платежа, – сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Когда продавец выполнил все инструкции собеседника, то лишился почти 700 000 рублей, списавшихся с его счета. Узнав об этом, мужчина обратился в полицию.


По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Сейчас мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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