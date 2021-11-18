Кемеровчанин заплатил 500 тысяч рублей после поездки на машине знакомого

Сообщается, что мужчина управлял машиной, принадлежащей знакомому, и нарушил правила дорожного движения. Водитель выбрал небезопасную скорость, из-за чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Транспортное средство получило значительные повреждения, сообщают в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Владелец автомобиля обратился в районный суд Кемерова с требованием возместить ему материальный ущерб. Требования истца были удовлетворены: виновник ДТП выплатил ему 500 тысяч рублей.

Кроме того, суд взыскал с ответчика исполнительский сбор в размере 35 тысяч рублей.