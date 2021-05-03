Кемеровчанин выставил в посуточную аренду деревенский домик с караоке за 32 тыс рублей

Публикация о сдаче в аренду двухэтажного коттеджа появилось на популярном сайте объявлений. Из текста следует, что особняк, площадь которого составляет 200 кв.м, располагается на земельном участке площадью 30 соток в Кемеровском муниципальном округе деревня Пугачи.

По словам владельцев, объект расположен на берегу Томи. В доме оборудован банкетный зал до 30 чел, для любителей песен есть караоке и зоня для танцев. Кроме того, в здании потенциальные арендаторы смогут окунуться в большой бассейн с кристально прозрачной водой, отдохнуть в горячей сауне и джакузи, правда доступ хозяева готовы открыть за дополнительную плату.

Стоит отметить, что в майские каникулы цена увеличилась. За будние и выходные дни автор объявления потребовал 20 тысяч рублей, а ранее цена на домик была 12 тысяч рублей за будние и 15 тысяч рублей в выходные.

При этом желающие могут солидно сэкономить, не делая отдельных трат за дополнительные услуги, а заплатить 32 тысячи рублей платы с включением всех удобств.