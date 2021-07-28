Кемеровчанин выставил на продажу место разврата за 130 млн рублей

Согласно информации в объявлении, опубликованном в Сети, строение на три этажа в центра Кемерова площадью 1 350 квадратных метра расположено на земельном участке в 1 083 квадратных метра.

По словам автора публикации, в кирпичном здании имеется водоснабжение, канализация и электроснабжение. При этом на первом этаже арендаторы торговали электроникой, а на втором ярусе по ночам девушки исполняли стриптиз.

Владелец недвижимости заявил, что покупатель после заключения сделки может использовать дом под офисы. К тому же на прилегающей к постройке территории с передней стороны расположен парковочный карман. Собственник готов расстаться с объектом, где происходили развратные действия за 130 миллионов рублей.