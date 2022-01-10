Кемеровчанин выставил на продажу крупное производство за 79 млн рублей

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В кузбасской столице на продажу попало масштабное производство, с которым собственник готов расстаться за многомиллионную сумму.

Объявление о продаже крупного производственного помещения в кузбасской столице появилось в Сети. Согласно описанию, объект расположен по адресу Шатурская, 10, в Заводском районе Кемерова, а площадь помещения достигает 4600 м².

Земельный участок 9600 м.кв. Все в собственности, кадастровая стоимость занижена. ЖД пути до цеха. Фронт разгрузки: 4 вагона в цехе. Собственная трансформаторная подстанция. Офисные помещения. Подсобные помещения. Два мостовых крана. Газовая магистраль по границе участка, – указал автор.

Владелец также обратил внимание потенциальных покупателей, что от центра города до строения можно доехать всего за пять минут, имеется подъезд транспорта любого вида.


Расстаться со своими владениями предприниматель готов за нескромную сумму – 79 000 000 рублей.

Фото: Авито

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