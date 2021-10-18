Кемеровчанин выставил на продажу коттедж за 25 миллионов рублей

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Двухэтажный дом, выполненный по индивидуальному дизайнерскому проекту, попал на продажу за 25 миллионов рублей. Располагается он в деревне под Кемерово.

В Сети появилось объявление о продаже двухэтажного коттеджа в деревне Сухово. Сообщается, что общая площадь дома, расположенного на земельном участке в 15 соток, составляет 220 квадратных метров.


По словам автора объявления, коттедж выполнен по индивидуальному дизайнерскому проекту. На первом этаже здания располагается большой холл, гостиная, кухонная зона, гостевая комната и санузел. На втором ‒ детская с выходом на открытую террасу, спальня с декором из натурального бамбука, гардеробная/прачечная, санузел с итальянской плиткой и зона отдыха. Также имеется гараж на четыре машиноместа.

‒ Коттедж находится вдали от шумной трассы, что гарантирует тишину и спокойствие, ‒ отмечает продавец.

Желающим приобрести данное жилье придется потратить на покупку 25 миллионов рублей.

Да!
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