Кемеровчанин выставил на продажу коттедж за 25 миллионов рублей

В Сети появилось объявление о продаже двухэтажного коттеджа в деревне Сухово. Сообщается, что общая площадь дома, расположенного на земельном участке в 15 соток, составляет 220 квадратных метров.

По словам автора объявления, коттедж выполнен по индивидуальному дизайнерскому проекту. На первом этаже здания располагается большой холл, гостиная, кухонная зона, гостевая комната и санузел. На втором ‒ детская с выходом на открытую террасу, спальня с декором из натурального бамбука, гардеробная/прачечная, санузел с итальянской плиткой и зона отдыха. Также имеется гараж на четыре машиноместа.

‒ Коттедж находится вдали от шумной трассы, что гарантирует тишину и спокойствие, ‒ отмечает продавец.

Желающим приобрести данное жилье придется потратить на покупку 25 миллионов рублей.