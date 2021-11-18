Кемеровчанин выставил на продажу двухуровневую квартиру с баней и баром

Согласно описанию на популярном сайте объявлений, на продаже в городе Кемерово появился "эксклюзив". Автор в тексте объявления отметил, что жилье расположено на двух последних этажах высотного здания.

– Шикарная 5-ти комнатная квартира в 2-х уровнях в самом центре города!!! 9-10 этаж 10-ти этажного дома. Общая площадь 251,1 кв.м, жилая 128,1 кв.м., высота потолков 3м (орфография и пункт. авт. прим. ред.), – указал продавец.

Со слов владельца апартаментов, при обустройстве помещения были использованы материалы из натурального камня и дерева, а вся мебель выполнена под заказ.

Из описания недвижимости следует, что на первом уровне расположен холл, гардеробная, лестница с подсветкой, санузел, комната для гостей, кухня, а также небольшой бар. Есть зимний сад. Второй этаж состоит из коридора, спальни, кабинета и двух детских. Также в квартире оборудована баня, джакузи, сауна и хаммам.

Причину продажи шикарных апартаментов автор объявления не уточнил. Однако цену за свои владения указал немалую. Стать обладателем жилища с парилкой можно за 26 миллионов рублей.