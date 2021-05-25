Кемеровчанин выплатил долг по алиментам в пользу малолетней дочери после ареста авто

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Житель областного центра Кузбасса долгое время не платил алименты, из-за чего у него образовалась задолженность. Ее же он решил ликвидировать только после того, как лишился автомобиля.

В Кемерове у горожанина с долгом в 75 тысяч рублей арестовали японский автомобиль.


Задолженность мужчина накопил в результате того, что нерегулярно исполнял обязательства по выплате денежных средств на содержание своей шестилетней дочери.


В этой связи к мужчине обратились судебные приставы. Его ознакомили с поступившими в ведомство материалами исполнительного производства, а также сроками для его добровольного исполнения и мерами принудительного взыскания. Тем не менее, кузбассовец не стал ликвидировать свою задолженность.

- Сотрудником ведомства было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, постановление об обращении взыскания на заработную плату должника, - сообщили в пресс-службе УФССП.

Помимо того, приставы выяснили, что мужчина в собственности имеет автомобиль. Сотрудники ведомства вынесли постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств, а позже его обнаружили и арестовали. Предварительно стоимость иномарки оценили в 1 миллион рублей.


Почти сразу же – на следующий день – задолженность мужчина была полностью оплачена.

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