Кемеровчанин выдумал ребенка ради нападения на женщину-водителя

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Молодой житель Кемерова использовал ребенка как предлог для заказа такси с женщиной-водителем. Мужчина планировал напасть на нее.

Правоохранители задержали 23-летнего жителя областной столицы, угнавшего автомобиль кемеровской таксистки. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж".


Сообщается, что 47-летняя женщина приняла заявку на поездку от города Кемерово до пгт Промышленная. Пассажир указал, что в роли водителя требуется именно женщина, так как с ним будет присутствовать ребенок. Однако клиент сел в машину один, пояснив, что заберет ребенка по пути. Когда такси выехало на окраину населенного пункта, пассажир напал на женщину, но она смогла выбежать из салона. Скрывшийся на угнанном автомобиле злоумышленник был задержан в городе Кемерово, рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. По словам злоумышленника, он специально указал желаемый пол водителя, ожидая, что женщина не сможет оказать ему сопротивления.


Во время следствия кемеровчанин будет находиться под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы сроком до семи лет.

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