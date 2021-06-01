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Кемеровчанин встретил лосей рядом с проезжей частью в городе

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Фото:  

Лесные жители чуть не попали под автомобиль на одной из дорог областного центра Кузбасса. Пребывание лосей в городе на камеру запечатлел местный житель. Кадры он распространил в Сети.

Встреча кемеровчанина и диких животных произошла в 4:30. Момент, в который лоси перебегали дорогу на Комсомольском проспекте города, он запечатлел на видео и предоставил его в публикации в Сети. Так, по кадрам видно, как рогатые животные пересекают дорогу и продолжают бежать в сторону парка «Кузбасский».


Помимо того, их пробежка чуть не стала причиной ДТП: на кадрах можно разглядеть, как автомобилист, ехавший по дороге, резко начал сбрасывать скорость, дабы избежать аварии с участием животных.


Подобные случаи происходят в Кузбассе не впервые. Так, например, ранее сообщалось, что жители Новокузнецкого района заметили дикого лося, который перебегал дорогу по проезжей части.

Да!
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