Кемеровчанин встретил лосей рядом с проезжей частью в городе

Встреча кемеровчанина и диких животных произошла в 4:30. Момент, в который лоси перебегали дорогу на Комсомольском проспекте города, он запечатлел на видео и предоставил его в публикации в Сети. Так, по кадрам видно, как рогатые животные пересекают дорогу и продолжают бежать в сторону парка «Кузбасский».

Помимо того, их пробежка чуть не стала причиной ДТП: на кадрах можно разглядеть, как автомобилист, ехавший по дороге, резко начал сбрасывать скорость, дабы избежать аварии с участием животных.

Подобные случаи происходят в Кузбассе не впервые. Так, например, ранее сообщалось, что жители Новокузнецкого района заметили дикого лося, который перебегал дорогу по проезжей части.