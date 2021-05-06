Международная группа исследователей обнаружила новый вид пеломедузоидной черепахи. Выяснилось, что эксперты обнаружили останки существа на территории Мадагаскара, где земли богаты на окаменелости различных животных, птиц и динозавров.

Кемеровский иллюстратор Андрей Атучин взялся за работу по восстановлению образа древнего обитателя планеты. Свой результат он разместил в личном аккаунте соцсети. Так, на изображении

отображен процесс охоты "черепахи-лягушки" на головастиков и другую мелкую добычу.

Новый вид черепахи получил название Sahonachelys mailakavava, что в переводе означает "быстроногая лягушачья черепаха". После изучения найденных останков ученые пришли к выводу, что особь была плоскоголовой, имела большой язык и изящную нижнюю челюсть, что придавало ей лягушачий вид.

Исходя из описания, специалисты полагают, что черепаха не имела зубов, а пищу всасывала внутрь. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные в журнале Royal Society Open Science.