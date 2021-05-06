Кемеровчанин воссоздал образ древней "черепахи-лягушки" из останков

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Научный иллюстратор из Кемеровской области Андрей Атучин реконструировал вид древней черепахи по останкам, которые исследователи обнаружили на Мадагаскаре.

Международная группа исследователей обнаружила новый вид пеломедузоидной черепахи. Выяснилось, что эксперты обнаружили останки существа на территории Мадагаскара, где земли богаты на окаменелости различных животных, птиц и динозавров.


Кемеровский иллюстратор Андрей Атучин взялся за работу по восстановлению образа древнего обитателя планеты. Свой результат он разместил в личном аккаунте соцсети. Так, на изображении

отображен процесс охоты "черепахи-лягушки" на головастиков и другую мелкую добычу.


Новый вид черепахи получил название Sahonachelys mailakavava, что в переводе означает "быстроногая лягушачья черепаха". После изучения найденных останков ученые пришли к выводу, что особь была плоскоголовой, имела большой язык и изящную нижнюю челюсть, что придавало ей лягушачий вид.


Исходя из описания, специалисты полагают, что черепаха не имела зубов, а пищу всасывала внутрь. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные в журнале Royal Society Open Science.

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