Кемеровчанин в синих кроссовках пропал в День Победы

Поисковый отряд "Лиза Алерт" опубликовал в своей группе в соцсети ориентировку на поиски пропавшего 9 мая Перепечкина Андрея Валерьевича 1972 года рождения, проживающего в кузбасской столице. В настоящее время о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы мужчины: рост 165 см, плотное телосложение, русые с сединой волосы, карие глаза. В день исчезновения на мужчине были надеты черная куртка, голубая футболка, темно-синее трико, синие кроссовки.

Всех, у кого есть какая-либо информация о месте пребывания пропавшего горожанина, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.