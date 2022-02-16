Кемеровчанин в ходе попойки забил до смерти неугодного собутыльника

40-летний кемеровчанин распивал спиртное в гостях у приятеля из Новосибирска, однако в ходе застолья между собутыльниками вспыхнул конфликт.

Обидевшийся кузбассовец взял табуретку и нанес четыре смертельных удара в области головы друга.

– С целью сокрытия следов преступления обвиняемый положил тело потерпевшего на диван и накрыл его пледом, а сам продолжил проживание в данной квартире еще несколько дней после случившегося, продавая имущество потерпевшего, – сообщает СК по Новосибирской области.

Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по статье "Убийство". Мужчина частично признал вину. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.