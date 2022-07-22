Кемеровчанин в черных кожаных туфлях пропал без вести

Местонахождение 50-летнего Сергея Александровича Моргунова неизвестно еще с прошлой недели с пятницы, 15 июля. В его поисках требуется помощь добровольцев.

Приметы пропавшего: рост 182 сантиметра, плотное телосложение, волосы седые, а глаза карие. В день исчезновения на нем была серая ветровка, а также темно-зеленые брюки и черные туфли из кожи.

Если вам что-либо известно о том, где кемеровчанин находится в данный момент, то расскажите полезную информацию представителям отряда ПСО "Лиза Алерт" по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.