Кемеровчанин в черных кожаных туфлях пропал без вести

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К поискам жителя кузбасской столицы, который пропал еще 15 июля, подключились волонтеры ПСО "Лиза Алерт". Всю информацию об исчезнувшем они озвучили в новой ориентировке.

Местонахождение 50-летнего Сергея Александровича Моргунова неизвестно еще с прошлой недели с пятницы, 15 июля. В его поисках требуется помощь добровольцев.


Приметы пропавшего: рост 182 сантиметра, плотное телосложение, волосы седые, а глаза карие. В день исчезновения на нем была серая ветровка, а также темно-зеленые брюки и черные туфли из кожи.


Если вам что-либо известно о том, где кемеровчанин находится в данный момент, то расскажите полезную информацию представителям отряда ПСО "Лиза Алерт" по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Да!
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