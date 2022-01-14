Кемеровчанин устроил поджог в арендованной квартире из-за повышения платы

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Житель Кемерова предстанет перед судом за поджог съемной квартиры, который он устроил из-за повышения аренды.

По данным полиции, 29-летний житель Кемерово, находившийся в нетрезвом состоянии, устроил пожар в ранее арендуемом жилье. После произошедшего его задержала полиция.


Свой поступок он аргументировал обидой на владелицу квартиры, которая повысила ему стоимость арендной платы.

- В результате пожара в жилище были испорчены диван, оконная рама, потолок, настенные обои, дверь ванной комнаты и несколько шкафов. Общая сумма причиненного материального ущерба составила около 36 000 рублей,- сообщается на сайте ГУ МВД по Кемеровской области.

Теперь молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.

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