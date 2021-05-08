Кемеровчанин угрожал пистолетом автомобилистам в порыве провести девушек через дорогу

Инцидент произошел накануне, 7 мая, на перекрестке около кольца на бульваре Строителей в Кемерове. Необычный пешеход начал пересекать проезжую часть, направив огнестрельное оружие на автомобилистов на пешеходном переходе, чтобы остановить движение. Как предположил автор публикации, подобное поведение было смотивировано желанием помочь идущим позади горожанина женщинам перейти дорогу.

– Кемеровский ганста достал пистолет и остановил движение, чтоб провести дам (авт.стиль сохр. – прим. ред.), – написал очевидец.

Он добавил, что позади машины, где находился видеорегистратор, стоял полицейский экипаж, задержавший нарушителя. Информация о том, представлял ли пистолет угрозу для людей, не уточняется.