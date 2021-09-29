Кемеровчанин сжег машину соседки из-за конфликта

Информация о возгорании автомобиля в июле 2021 года поступила кемеровским стражам закона, которые приступили к расследованию дела. В ходе проверки им удалось установить, что транспортное средство потерпевшей воспламенилось по вине 54-летнего соседа, поджегшего ее имущество на фоне затяжного конфликта. Общая сумма ущерба составила 80 000 рублей.

Нарушителю предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в Заводский районный суд. За поджог машины вспыльчивый сосед может лишиться свободы на пять лет.