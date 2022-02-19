Кемеровчанин стал жертвой мошенников из-за желания разбогатеть на акциях

За помощью к правоохранителям обратилась 47-летний житель Кемерова, который стал жертвой мошенников.

В января 2022 года заявитель нашел в Сети рекламу заработка на бирже. Ознакомившись с правилами, он прошел по ссылке и заполнил анкету, с ним связался менеджер и сообщил, что крупная энергетическая компания вскоре проведет розыгрыш своих акций. Собеседник отметил, что победителю якобы достанется большая часть акций без дополнительных вложений.

При этом представители розыгрыша также предложили мужчине открыть брокерский счет и стать инвестором. Поверив незнакомцу, он внес один миллион рублей и "приобрел" несколько акций. Однако вскоре мошенник снова позвонил и сообщил, что шансы на победу увеличатся, если внести такую же сумму.

– Потерпевший оформил в кредит 1 млн рублей и в течение нескольких недель 20 переводами перечислил денежные средства, – сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

Когда кемеровчанин заподозрил неладное и спросил у "брокера" о сроках розыгрыша, то тот бросил трубку и заблокировал номер.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого устанавливается.