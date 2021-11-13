Кемеровчанин стал фигурантом уголовного дела после кражи семечек

Ранее судимый за кражи 33-летний кемеровчанин устроился разнорабочим на одно из предприятий области. Во время обеденного перерыва, когда все сотрудники разошлись, злоумышленник решил похитить продукты со склада. Всего мужчине удалось вынести 365 упаковок семечек и две коробки кофе. Похищенное кемеровчанин продал.

Правоохранители задержали подозреваемого и возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Злоумышленник может лишиться свободы на срок до шести лет.

Часть похищенной продукции удалось найти и вернуть законному владельцу.