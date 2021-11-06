Кемеровчанин стал фигурантом дела из-за поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19

Выявить злоумышленника удалось после проверочной закупки, проведенной на железнодорожном вокзале Кемерова. Покупатель получил от 25-летнего местного жителя документы, которые подтверждали первую вакцинацию "Спутник V" и внесение соответствующих данных в официальный реестр. Правоохранители установили, что заведомо ложные сведения вносились в журнал профилактических прививок в одном из медицинских учреждений города Березовского.
Фиктивную вакцинацию осуществили 14 жителей Кемерова – работники организаций сферы услуг, сообщают в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ. Кроме того, проводится доследственная проверка получателей поддельных сертификатов.
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