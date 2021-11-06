Кемеровчанин стал фигурантом дела из-за поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19

0
Фото:  

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя столицы Кузбасса, продававшего поддельные электронные сертификаты о вакцинации от коронавируса.

Выявить злоумышленника удалось после проверочной закупки, проведенной на железнодорожном вокзале Кемерова. Покупатель получил от 25-летнего местного жителя документы, которые подтверждали первую вакцинацию "Спутник V" и внесение соответствующих данных в официальный реестр. Правоохранители установили, что заведомо ложные сведения вносились в журнал профилактических прививок в одном из медицинских учреждений города Березовского.


Фиктивную вакцинацию осуществили 14 жителей Кемерова – работники организаций сферы услуг, сообщают в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.


В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ. Кроме того, проводится доследственная проверка получателей поддельных сертификатов.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30776

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined