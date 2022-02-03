Кемеровчанин сообщил об угрозе в здании банка в отместку знакомой

Неизвестный мужчина позвонил в отделение одного из банков Кемерова и сообщил сотрудникам об угрозе нахождения в помещении. Они же обратились в полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов осмотрели здание, но никаких подозрительных предметов не обнаружили.

Личность злоумышленника была установлена. Им оказался неоднократно судимый местный житель.

— Он пояснил, что о ложном преступлении сообщил из-за продолжительного конфликта с одной из сотрудниц учреждения, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.



Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.