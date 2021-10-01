Кемеровчанин сообщил о потенциально опасном участке дороги

Накануне в социальных сетях появилось сообщение об участке дороги на улице Терешковой в Кемерове. Автор поста заявил, что на асфальте появилась слишком широкая колея, которая после наступлением холодов может привести к дорожно-транспортным происшествиям.
‒ Тут будут десятками машины вылетать! ‒ отметил обеспокоенный кемеровчанин.
Свои опасения автор публикации проиллюстрировал коротким видеороликом, на котором видны опасные особенности дороги.
Видео: Вконтакте / Инцидент Кузбасс
Загрузка комментариев