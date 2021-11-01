Кемеровчанин сообщил о ночном похитителе бензина

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Житель Кемерова рассказал о мужчине, ночью слившем топливо из припаркованного автомобиля.

Накануне в социальных сетях появились кадры с камер видеонаблюдения. Выложивший их горожанин заявил, что в кадр попало хищение топлива из бака грузового автомобиля, поставленного на стоянку в одном из дворов столицы Кузбасса.

‒ Будьте осторожны: на 2-ой Заречной парень сливает бензин, ‒ предупредил автор поста.

На кадрах видно, как мужчина в светлой куртке подходит к автомобилю, подставляет канистру под топливный бак, устанавливает шланг, а затем ложится прямо на асфальт за машиной. Пользователи в комментариях предположили, что злоумышленник пытался таким образом скрыть свое присутствие.

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Да!
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