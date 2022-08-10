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Кемеровчанин сообщил о нарушениях правил безопасности на стройке ООО "Скоморошка"

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Житель кузбасской столицы заметил на строящемся здании людей без средств индивидуальной защиты.

Кемеровчанин сообщил, что стал свидетелем того, как на возводящемся объекте, расположенном на территории ООО "Молочное производственное объединение "Скоморошка", находились рабочие без касок и других средств защиты от несчастного случая.

– Вы только посмотрите! Там строители без касок, без какой-либо страховки. А если кто-то из них оступится и упадет? Это, как минимум, тяжелейшая травма, а то и вовсе смерть, – рассказал возмущенный житель областного центра сайту VSE42.Ru.

Очевидец также поделился снимками, на которых оказались запечатлены находившиеся на высоте люди. По словам горожанина, в момент фотосъемки шла работа с автокраном.

– То, что рабочие находятся на вершине строящегося здания на высоте нескольких этажей – это полбеды. Но вы только подумайте! Это происходит еще и во время поднятия грузов с помощью крана. Это же грубейшее нарушение – находиться на стройплощадке без той же каски. Куда смотрят государственные надзорные и контролирующие органы! – высказался мужчина.

Житель кузбасской столицы заявил, что планирует направить снимки в прокуратуру, чтобы надзорный орган занялся данным вопросом и принял соответствующие меры реагирования.

Фото: VSE42.Ru

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