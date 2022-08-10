Кемеровчанин сообщил, что стал свидетелем того, как на возводящемся объекте, расположенном на территории ООО "Молочное производственное объединение "Скоморошка", находились рабочие без касок и других средств защиты от несчастного случая.

– Вы только посмотрите! Там строители без касок, без какой-либо страховки. А если кто-то из них оступится и упадет? Это, как минимум, тяжелейшая травма, а то и вовсе смерть, – рассказал возмущенный житель областного центра сайту VSE42.Ru.

Очевидец также поделился снимками, на которых оказались запечатлены находившиеся на высоте люди. По словам горожанина, в момент фотосъемки шла работа с автокраном.

– То, что рабочие находятся на вершине строящегося здания на высоте нескольких этажей – это полбеды. Но вы только подумайте! Это происходит еще и во время поднятия грузов с помощью крана. Это же грубейшее нарушение – находиться на стройплощадке без той же каски. Куда смотрят государственные надзорные и контролирующие органы! – высказался мужчина.

Житель кузбасской столицы заявил, что планирует направить снимки в прокуратуру, чтобы надзорный орган занялся данным вопросом и принял соответствующие меры реагирования.