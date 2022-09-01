Кемеровчанин поделился в социальных сетях записью с видеорегистратора, сделанной утром 1 сентября. На видео попал момент проезда перекрестка "КамАЗом". На кадрах видно, что в один момент автомобиль заносит, из-за чего тот "дрифтует" по дороге.

‒ Там что, масло пролили? ‒ удивились комментаторы.

Как уточнил автор ролика в беседе с журналистом AVOKADO, запись была сделана на перекрестке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Соборной в Центральном районе города.