Кемеровчанин скончался в ДТП с пьяным водителем КамАЗа

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Накануне в кузбасской столице произошла авария, в результате которой погиб мужчина. Предположительный виновник произошедшего имеет водительский стаж более 35 лет.

Около 18:35 на пересечении проспекта Кузнецкий с улицей Коммунистической столкнулись КамАЗ и LADA Granta. По предварительным данным ГУ МВД Кузбасса, 53-летний водитель большегруза поворачивал на регулируемом перекрестке и не уступил дорогу. Это привело к смертельной аварии.


Погиб 47-летний пассажир легковушки, еще четыре человека получили травмы. Эксперты выяснили, что на момент ДТП водитель грузовика был пьян.


На текущий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 264 УК РФ, предполагающей максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы, пишет VSE42.Ru.

Видео, фото: Инцидент Кемерово
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