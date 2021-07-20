Кемеровчанин скончался в ДТП с пьяным водителем КамАЗа

Около 18:35 на пересечении проспекта Кузнецкий с улицей Коммунистической столкнулись КамАЗ и LADA Granta. По предварительным данным ГУ МВД Кузбасса, 53-летний водитель большегруза поворачивал на регулируемом перекрестке и не уступил дорогу. Это привело к смертельной аварии.

Погиб 47-летний пассажир легковушки, еще четыре человека получили травмы. Эксперты выяснили, что на момент ДТП водитель грузовика был пьян.

На текущий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 264 УК РФ, предполагающей максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы, пишет VSE42.Ru.