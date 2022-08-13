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Кемеровчанин серьезно повредил ногу на замусоренном пляже у Томи

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Фото:  

В кузбасской столице прогулка по пляжу у берега Томи обернулась серьезным ранением: отдыхающий разодрал свою ногу.

По словам автора сообщения во "ВКонтакте", ранение он получил на кемеровском пляже у реки Томь, где ему в ногу вонзился острый осколок. Судя по фотографии, инородный предмет в песке повредил отдыхающему ступню, из-за чего хлынула кровь.

Пожалуйста уберите все с пляжа,там и маленькие дети купаются (пунктуация и орфография автор. прим. ред), сказано в посте.

В комментариях многие интернет-пользователи призвали граждан во избежание подобных ситуаций не разбрасывать мусор и прочие отходы в местах общего пользования. Некоторые предположили, что ситуация могла произойти из-за того, что потерпевший наступил на стекло от разбитой бутылки.

Да!
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