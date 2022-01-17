Кемеровчанин сделал рекордное количество татуировок за менее чем 14 часов

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Тату-мастер из кузбасской столицы выполнил 100 уникальных работ за 13,5 часов, установив новый рекорд.

В минувшую субботу, 15 января, в Кузбасском центре искусств в Кемерове прошел благотворительный перформанс "Добро навсегда", в ходе которого мастер должен был набить 100 разных татуировок за 24 часа. Однако работу удалось завершить всего за 13,5 часов. Примечательно, что все эскизы были подготовлены специально для проведения данного мероприятия. Набить себе татуировку мог любой желающий. Корреспондент AVOKADO побеседовал с девушкой Анной, которая приняла участие в перформансе.

‒ Это была моя первая татуировка, поэтому сильно волновалась: боялась, что будет больно. Однако все прошло очень быстро, неприятных ощущений не было. Тату получилось замечательным, и меня радует, что деньги пойдут на лечение ребенка. К тому же, участие в перформансе ‒ это по-настоящему уникальный опыт, ‒ рассказала собеседница интернет-журнала.

Мастер сообщил, что обозначит количество собранных на благотворительность денег в ближайшие дни.

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