Кемеровчанин сдал на металлолом чужой гараж

За помощью к правоохранителям обратился 71-летний кемеровчанин. Он заявил, что его гараж был похищен. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали ранее судимого 41-летнего горожанина. Он рассказал, что якобы купил данное строение, а затем распилил его и сдал в пункт приема металлов. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что историю про покупку гаража кемеровчанин выдумал. Сумма ущерба составила 50 000 рублей.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ "Кража", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Максимальное наказание по этой статье ‒ пять лет лишения свободы.