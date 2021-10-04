Кемеровчанин сбросил собаку из окна

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Житель кузбасской столицы выбросил собаку из окна, из-за чего животное осталось искалеченным.

По версии следствия, в августе 2021 года 41-летний кемеровчанин на протяжении нескольких дней распивал спиртные напитки вместе со своей сожительницей. Дверь в комнату общежития где они находились была закрыта, из-за чего проживавшей там собаке пришлось справлять нужду в помещении. Когда мужчина заметил это, он решил наказать животное, но то укусило его за руку. Разозлившийся кемеровчанин выбросил собаку из окна третьего этажа.


Прохожие сообщили о произошедшем в правоохранительные органы, а одна из жительниц этого же дома отвезла животное в ветеринарную клинику. Собаке пришлось ампутировать лапу.


Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его увечье". Обвиняемый сотрудничал со следствием и признал вину. Сейчас дело направлено на рассмотрение в суд, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Отмечается, что в данный момент собака проживает вместе со спасшей ее женщиной.

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