Кемеровчанин сбил автобус головой с графика

Очевидец инцидента заверил, что заснять действия молодого человека на камеру ему удалось вечером 26 мая на территории кемеровского автовокзала. Так, по словам автора видеосъемки, неизвестный парень пребывал в неадекватном состоянии. Сперва он исполнил танец перед рейсовым автобусом, а после начал биться головой о боковое стекло транспорта. Затем он и вовсе лег под автобус.

– Вот такие вот у нас студентишки, – прокомментировал происходившее автор ролика.

Кемеровчанин отметил, что действия жителя по итогу сорвали рейс по маршруту № 8 "д/п Центральный – пос. Шахты Ягуновская".