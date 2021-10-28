Кемеровчанин с тяжелым заболеванием пострадал в собственной квартире

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Помощь спасателей потребовалась пожилому жителю кузбасской столицы, который в одиночестве рухнул на пол в своем жилище и не смог подняться.

Инцидент произошел в Заводском районе Кемерова, в частном доме по улице Угловая, где проживают пожилые супруги. Женщина отлучилась за покупками, а по возвращении домой не смогла попасть внутрь — ее муж закрылся на ключ, а на стук и звонки не отвечал.

— Заглянув в окно, кемеровчанка увидела лежащего на полу мужа, — сообщили в Кемеровской службе спасения.

Женщина вызвала спасателей, которым через окно удалось проникнуть в жилище. Как оказалось, 70-летний пенсионер страдает болезнью Паркинсона. Специалисты перенесли пострадавшего на кровать, а в ходе осмотра поняли, что он нуждается в госпитализации. Мужчину транспортировали до машины скорой помощи.

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