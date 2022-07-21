Кемеровчанин с туберкулезом поставил под угрозу здоровье маленького ребенка

Кемеровчанин состоял на диспансерном учете из-за туберкулеза легких, которым болел в открытой форме, что делало его потенциально заразным для окружающих. Однако диспансеризацию горожанин не проходил, злоупотреблял алкоголем и игнорировал запреты врачей. Создавая угрозу заражения, мужчина разгуливал по городу и общался со своими близкими, в числе которых была его сожительница и маленький ребенок.

Медики обратились в суд с иском о принудительной госпитализации, требование было удовлетворено. Кемеровчанин пытался скрываться от приставов, однако его местонахождение выдала сожительница, сообщают в пресс-службе УФСПП РФ по Кемеровской области.

Горожанин добровольно проследовал в медучреждение, где ему предстоит пройти полный курс лечения.