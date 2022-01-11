Кемеровчанин с татуировкой на правой руке пропал без вести

Согласно информации сотрудников ПО "Лиза Алерт", Половинкин Виталий Александрович 1983 года рождения ушел из дома в Кемерове 10 января 2022 года в неизвестном направлении. С этого момента местонахождение мужчины остается невыясненным.

На правую руку кемеровчанина набита татуировка. Рост пропавшего составляет 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы черные, глаза карие. Был одет в серый пуховик, черные спортивные брюки, черные резиновые сапоги и черную шапку. Возможна потеря памяти.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, что волонтеры продолжают поиски черноглазого кузбассовца с сумкой на ремне, молодого мужчины в камуфляжном костюме, пенсионера в синей куртке, пожилой женщины в черной дубленке. Остается неизвестным местонахождение пожилого кузбассовца с голубыми глазами, мужчины 1957 года рождения в синих сапогах-дутиках. Ведется поиск молодого человека с татуировками, пропавшего рядом с Шерегешем мужчины.