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Кемеровчанин с карими глазами исчез в синей куртке

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В кузбасской столице начались поиски 32-летнего горожанина, покинувшего дом и родных в синей куртке и черных кроссовках.

В городе Кемерово начались поиски 32-летнего мужчины, который 29 августа ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Из ориентировки следует, что Игорь Николаевич Кривенок пропал в синей куртке, темно-зеленых штанах и черных кроссовках.


Приметы исчезнувшего: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.


Если вам что-либо известно о том, где Игорь из кузбасской столицы находится прямо сейчас, то сообщите полезные сведения волонтерам ПСО "Лиза Алерт" по номеру 8 (800) 700-54-52 или наберите 112.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

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