Кемеровчанин с карими глазами исчез в синей куртке

В городе Кемерово начались поиски 32-летнего мужчины, который 29 августа ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Из ориентировки следует, что Игорь Николаевич Кривенок пропал в синей куртке, темно-зеленых штанах и черных кроссовках.

Приметы исчезнувшего: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Если вам что-либо известно о том, где Игорь из кузбасской столицы находится прямо сейчас, то сообщите полезные сведения волонтерам ПСО "Лиза Алерт" по номеру 8 (800) 700-54-52 или наберите 112.