Кемеровчанин с голубыми глазами пропал без вести

Котляков Роман Геннадьевич 1984 года рождения пропал без вести в Кемерове. Накануне, 19 июня, мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Рост кемеровчанина составляет 185 сантиметров. Телосложение нормальное. Волосы русые, глаза голубые. В чем он был одет остается неизвестным, следует из ориентировки поискового отряда "Лиза Алерт".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Сейчас ПСО "Лиза Алерт" также продолжает поиски пенсионерки в синей шапке, кузбассовца в белой куртке и очках, а также худощавого мужчины в темно-зеленой кофте.